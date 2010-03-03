Lufthansa meldet Verlust

Die Deutsche Lufthansa hat das Jahr 2009 mit einem Verlust von 112 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Airline hatte 2009 massive Kapazitätskürzungen vorgenommen, um den Folgen der Rezension entgegen zu wirken. Dennoch verringerte sich der Gewinn aus dem operativen Bereich um 90 Prozent auf 130 Millionen Euro. Der Nettogewinn hatte sich 2008 auf 542 Millionen Euro belaufen, nun verbuchte die Airline einen Verlust von 112 Millionen Euro. Die Jahreseinnahmen gingen um zehn Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück. Eine detaillierte Bilanz für das vergangene Jahr soll am 11. März 2010 publiziert werden.