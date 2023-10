Air India und Travelport vertiefen Zusammenarbeit

Air India Boeing 787 (Foto: Air India)

Air India und Travelport verlängern und vertiefen ihre Partnerschaft, künftig sind auch NDC-Inhalte und -Angebote der Fluggesellschaft verfügbar.

Langley, Vereinigtes Königreich, 27. Oktober 2023 – Travelport und Air India verlängern und vertiefen ihre Vertriebspartnerpartnerschaft. Indiens führende Fluggesellschaft wird künftig auch mit NDC-Inhalten auf der Vertriebsplattform Travelport+ präsent sein. Damit können weltweit alle Reisebüros, die das globale Buchungssystem von Travelport nutzen, demnächst die umfassenden Angebote von Air India noch leichter vergleichen, buchen und verwalten. Der moderne Datenstandard „New Distribution Capability“ macht es außerdem möglich, dass Reisebuchungen maßgeschneidert an individuelle Bedürfnisse der Reisenden angepasst und erweitert werden.

„Die Partnerschaft mit Travelport ist für unser weiteres Wachstum und die Entwicklung unserer Technologien von großer Bedeutung“, betont Nipun Aggarwal, Chief Commercial and Transformation Officer bei Air India. „Wir entwickeln gemeinsam eine Lösung, die es Agenturen erleichtert, auf die Inhalte und Angebote von Air India zuzugreifen und zu nutzen. Mit der Einführung von NDC und Travelport+ gewährleisten wir eine reibungslose Abwicklung von Buchungen für Reisevermittler und Reisende.“

Die erweiterte Vereinbarung zwischen Air India und Travelport soll zudem sicherstellen, dass Travelport-Nutzer weiterhin einen einfachen Zugriff auf die Verbindungen des kontinuierlich wachsenden, umfangreichen Streckennetzes von Air India haben. „Wir positionieren Travelport und unseren Vertriebspartner in der Region, InterGlobe Technology Quotient (ITQ), gemeinsam als führenden Technologiepartner für Reisebüros in Indien“, so Damian Hickey, Global Head of Airline Partners bei Travelport. „Die Zusammenarbeit bei NDC-Inhalten und Angeboten wird ergänzt durch die hochwertigen Verkaufs- und Merchandising-Lösungen in Travelport+. Dies wird Reisevermittlern dabei helfen, die besten und effizientesten Services für ihre Kunden zu buchen.“

Neben einem umfassenden Netzwerk innerhalb von Indien bedient Air India auch zahlreiche internationale Strecken. Dazu gehören unter anderem die Nonstopflüge zwischen Delhi und Frankfurt sowie zwischen Delhi und Wien.

