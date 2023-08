Air India sucht frisches Kapital

Indiens Flag Carrier Air India muss vom Staat mehr Geld haben als ursprünglich geplant war.

Glaubt man einem Zeitungsbericht aus Indien, dann braucht die Fluggesellschaft Air India fast drei Milliarden US Dollar an frischem Kapital aus der Staatskasse Indiens, das wäre dreimal mehr als ursprünglich geplant war. Am Rande des IATA Jahrestreffen in Kuala Lumpur, zeigte sich der Geschäftsführer von Air India ziemlich besorgt über die finanzielle Situation der staatseigenen Fluggesellschaft. Neben der Geldsuche strebt Air India auch eine Auslieferungsverzögerung ihrer neuen Boeing Flugzeuge an. Air India hat neue Flugzeuge im Wert von für rund 8 Milliarden US Dollar bestellt, darunter 27 Boeing 787 Dreamliner, die ab Sommer 2010 zur Flotte stossen werden. Link: Air India