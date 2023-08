Air India will Kosten senken

Air India kämpft mit der Liquidität und will die Lohnkosten um US$ 103,3 Millionen pro Jahr reduzieren.

Zurzeit betragen die Aufwände im Zusammenhang mit den Arbeitskräften über US$ 617 Millionen. Neben Lohnkürzungen will Air India die Produktivität der Angestellten verbessern und restriktive Arbeitsweisen beseitigen. Bislang hat die Airline keine Angestellten entlassen. Ein Komitee prüft nun die Möglichkeiten, ein Bericht soll bis zum 15. Juli fertiggestellt werden. In einem ersten Schritt hat MD Arvind Jadhav die Seniors gebeten, auf Lohn und Boni im Juli zu verzichten. Air India ist ausserdem die Regierung um Unterstützung angegangen. Indiens Luftfahrtindustrie hat im operativen Bereich bereits rund US$ 2 Milliarden verloren.

