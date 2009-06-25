Indien fordert Restrukturierung von AI

Die indische Regierung liess verlauten, Air India müsse einige Veränderungen im Bereich Organisation und Finanzen auf sich nehmen.

Minister der zivilen Luftfahrt Praful Patel sagte nach der offiziellen Anhörung der Airline, es gäbe eine Menge überflüssiges Volumen im gesamten Unternehmen der Air India, und dabei handle es sich nicht nur um die Arbeitskräfte. Man müsse die Kostensparmassnahmen prüfen, dazu werde die Leitung der Airline die Unterstützung von Fachkräftes aufsallen Gebieten erhalten. Das Wall Street Journal berichtete, Air India müsse nun innerhalb eines Monates einen Kostensparplan bei der Regierung einreichen. Man rechne zuversichtlich damit, dass die Fluggesellschaft innert zwei Jahren wieder in den schwarzen Zahlen fliegt.