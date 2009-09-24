Air India streicht Boni

Air India will die Produktivitäts-Boni ihrer Angestellten um fünfzig Prozent reduzieren.

Von dieser Kostenkürzungsmassnahme sind über 7.000 Angestellte betroffen, darunter alle Kaderstellen inklusive das Top-Management. Die Kürzungen beginnen bei 25 Prozent für die tieferen Einkommen und reichen bis zu 50 Prozent bei den Bestverdienenden. Die Reduktionen gelten für alle Boni ab August 2009. Air India musste Ende März einen Jahresverlust von US$875 Millionen verbuchen und kämpft seither um ihre Existenz.

Link: Air India