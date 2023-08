Air France-KLM kürzt weiter und setzt schon bald den A380 ein

Die franko- niederländische Fluggesellschaft Air France KLM kürzt ihr Angebot im Winterflugplan um weitere zwei Prozent.

Mit dieser Kürzung schränkt Air France KLM ihr Langstreckenangebot gegenüber dem Winterflugplan 2008 / 2009 um 1,8 Prozent ein und im Kurz- und Mittelstreckenbereich wird das Angebot um 2,9 Prozentpunkte zurück gefahren. Air France baut auch weniger gut laufende Inlandrouten ab. Von Clermont-Ferrand aus werden die Regionalflüge nach Biarritz, Lille, Marseille, Strassburg und Toulouse gestrichen. Als erste europäische Fluggesellschaft wird Air France im November den Linienverkehr mit dem Airbus A380 aufnehmen. Ab dem 23. November wird die französische Gesellschaft mit dem Super Jumbo die Strecke Paris Charles de Gaulle New York JFK befliegen. Air France hat ihren Airbus A380 für 538 Passagiere ausgelegt. Er bietet neun Plätze in der Ersten Klasse, 80 Plätze in der Business-Klasse und 449 in der Economy Klasse. Zwei weitere A380 sollen im März 2010 folgen und auf den Strecken von Paris nach Dubai und Johannesburg eingesetzt werden.