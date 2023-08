Air Canada stehen hohe Auslagen bevor

Die kanadische Airline muss demnächst hohe Rentenbeiträge überweisen, dies könnte sie in finanzielle Schwierigkeiten bringen.

In neun Wochen sind die Rentenbeiträge fällig, Air Canada befürchtet einen Einbruch der Liquidität. Die Rentenzahlungen, die am 30. Juli anstehen, könnten bis zu US$ 225 Millionen betragen, doppelt so viel wie in früheren Jahren. Dies berichtete Globe and Mail. Air Canada Sprecher Peter Fitzpatrick hat gegenüber der Zeitung keinen Kommentar bezüglich dem Thema gemacht, auch die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Airline diesbezüglich nicht erreichen.