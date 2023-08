Air Berlin mit mehr Flügen nach Sylt

Air Berlin baut ihre Flugverbindungen nach Sylt aus und startet zum Sommerflugplan erstmals von Nürnberg und Münster-Osnabrück nonstop auf die Nordseeinsel.

Ab dem 27. März 2010 können Air Berlin-Gäste den Flughafen Westerland jeweils samstags von beiden Airports erreichen. Weitere Nonstop-Flüge nach Sylt bietet Air Berlin im Sommer ab Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn, München und Stuttgart an. Die neuen Sylt-Strecken sind ab sofort buchbar, Frühbucher können mit sehr günstigen Preisen rechne.Samstag ab 14:10 h an 15:45 h Samstag ab 16:15 h an 17:45 h

Samstag ab 14:00 h an 15:00 h Samstag ab 15:30 h an 16:25 h

