Air Astana flottet elften Airbus A321LR ein

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana setzt die Erweiterung ihrer Flotte fort: Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans hat kürzlich ihren elften Airbus A321LR in Almaty in Empfang genommen.

Dieses Modell zeichnet sich durch sein geringeres Gewicht und sparsameren Treibstoffverbrauch im Vergleich zu früheren Generationen aus. Der Flieger wurde am Montagestandort in Hamburg fertiggestellt.

Die Flotte der Air Astana Group umfasst inzwischen 48 Flugzeuge, davon gehören 40 Maschinen zur Airbus-Familie. Der Airbus A321LR ist mit 150 Economy-Class-Sitzen und 16 Plätzen in der Business Class ausgestattet, von denen vier mehr Freiraum bieten und in einer eigenen Sitzreihe angeordnet sind.

Air Astana setzt mit der stetigen Erweiterung ihrer Airbus A321LR-Flotte nicht nur ein Zeichen für umweltbewusstes Fliegen, sondern auch für gesteigerten Reisekomfort.

Über Air Astana Group (www.airastana.com)

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 48 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) auf über 80 Strecken zum Einsatz kommen. Mehr als 6.000 hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.