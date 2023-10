Air Astana fliegt nach Saudi-Arabien

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat am 4. Oktober 2023 die Nonstop Verbindung von Almaty zur Hafenstadt Dschidda in Saudi-Arabien aufgenommen.

Die Auslastung der Maschine lag bei 92 Prozent. Im Oktober werden die Flüge mittwochs und sonntags, ab November dann jeden Mittwoch und Samstag angeboten. Ab Anfang Dezember wird der Flugplan um eine dritte Frequenz – jeden Montag – erweitert. Durchgeführt werden die Flüge mit komfortablen Maschinen des Typs Airbus A321LR, die über zwei Klassen mit insgesamt 166 Sitzplätzen verfügen. Die Flugdauer nach Dschidda beträgt 6 Stunden und 50 Minuten, nach Almaty 5 Stunden und 45 Minuten.

Dschidda am Roten Meer ist als Tor zur heiligen Stadt Mekka bekannt. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug gelangt man in 30 Minuten direkt vom Flughafen nach Mekka. Neben der Pilgerfahrt lockt die Hafenstadt Touristen mit ihren historischen Al-Balad-Straßen mit Museen, Moscheen und Märkten sowie mit modernen Attraktionen wie dem höchsten Springbrunnen der Welt, dem Faqih-Aquarium und der Uferpromenade am Roten Meer.

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 43 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) auf über 80 Strecken zum Einsatz kommen. Mehr als 6.000 hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.