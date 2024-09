Air Astana fliegt öfter nach Phuket

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana verbindet ab dem 26. Oktober 2024 die kasachische Hauptstadt Astana dreimal pro Woche nonstop mit Phuket, Thailands größter Insel.

Diese neue Route ergänzt die bestehenden Nonstopflüge von Almaty nach Phuket, die derzeit fünfmal wöchentlich und ab dem 26. Oktober 2024 täglich durchgeführt werden.

Die Flüge ab Astana starten montags, mittwochs und samstags um 21:40 Uhr und landen in Phuket am nächsten Tag um 7:45 Uhr. Zurück von Phuket geht es jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 9:30 Uhr mit Landung in der kasachischen Hauptstadt um 16:10 Uhr Ortszeit. Die Flugdauer ab Astana beträgt rund 8:05 Stunden, ab Phuket sind es etwa 8:40 Stunden.

Auf dieser Route setzt Air Astana einen Airbus A321LR ein, der über 16 Plätze in Business Class und 150 Plätze in Economy Class verfügt. Für Komfort an Bord sorgen in der Business Class bequeme Lie-Flat-Sitze, die sich zu einem vollständig flachen Bett umfunktionieren lassen, sowie die ergonomisch geformten Sitze in der Economy. Jeder Platz bietet zudem einen eigenen Bildschirm für ein individuelles Unterhaltungsprogramm.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).