Ab Nürnberg mehr Flüge nach Brasov

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Seit dem Frühsommer fliegt Dan Air vom Flughafen Nürnberg aus ins rumänische Brașov, ab dem Winter wird die Verbindung nach Brașov von einem auf zwei wöchentliche Flüge erhöht.

Eine gute Nachricht für Städte- und Businessreisende und vor allem für die große Community mit rumänischen Wurzeln in der Metropolregion Nürnberg, die das Angebot für gegenseitige Besuche von Freunden und Verwandten nutzen.

Besonders während der Sommerferien stieg die Nachfrage bei Dan Air an, so dass nun der Schritt für eine Ausweitung des Flugplans folgte. Neben Montag wird dann auch am Samstag die Route geflogen. Brașov (ehemals Kronstadt) liegt im Herzen Rumäniens und besticht durch seine harmonische Mischung aus traditionellem Charme und modernem Stadtleben. Reisende erwarten beeindruckende mittelalterliche Kirchen und romantische Altstadtgassen mit vielen Cafés. Tagesauflüge zur Kirchenburg von Prejmer, ins Braunbärenreservat Libearty Sanctuary oder auf Schloss Bran, auch bekannt als Dracula-Schloss, sind möglich.

Das Streckennetz des Albrecht Dürer Airport Nürnberg nach Osteuropa wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Dan Air ist eine neue Fluggesellschaft in Nürnberg und ergänzt dieses Angebot durch die zwei wöchentlichen Verbindungen in die Stadt in Siebenbürgen.