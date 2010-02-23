Spanische Eurofighter Flotte mit 10.000 Flugstunden

Ein Eurofighter der spanischen Luftwaffeneinheit Ala 113 durchflog während einem Trainingseinsatz die 10.000ste Flugstunde.

Der Eurofighter Typhoon wurde im Oktober 2003 bei der spanischen Luftwaffe eingeführt, momentan werden 28 dieser Jagdflugzeuge der vierten Generation durch die Luftstreitkräfte Spaniens betrieben, geplant ist die Übernahme von 87 Maschinen. Die 10.000ste Eurofighter Flugstunde wurde auf dem Heimatstützpunkt Morón der Ejercito de l’Aire Ala 11 als Meilenstein im Eurofighter Programm gefeiert. Momentan werden die Eurofighter durch die Staffeln 111 und 113 auf dem Luftwaffenstützpunkt in Südspanien betrieben, dort sind sie für die Überwachung des spanischen Luftraums verantwortlich. Im Verlauf der nächsten Jahre werden zusätzliche Eurofighter Typhoon die Mirage F-1 Flotte bei dem Verband Ala 14 ablösen. Zu dem bestehenden Ala 11 Verband wird in nächster Zeit die Staffel 112 als weitere Eurofighter Einsatzeinheit stossen.