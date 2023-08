Meilenstein beim Eurofighter

Das Eurofighter Konsortium konnte kürzlich ihren 250sten Kampfjet ausliefern. Der Jubiläums- Eurofighter ging an die italienische Luftwaffe.

Bei der Maschine IS038 handelt es sich um einen Eurofighter Typhoon, der in Italien endgefertigt wurde und an die 311. Staffel der italienischen Luftstreitkräfte in Pratica di Mare ausgehändigt wurde. In diesem Jahr hat das Konsortium bestehen aus England, Deutschland, Italien und Spanien 50 dieser modernsten Kampfjets der vierten Generation gefertigt. Neben diesen Ländern betreibt Österreich und Saudi Arabien den Eurofighter.