Cessna lanciert neuen Jet

Cessna lanciert mit dem Citation M2 einen Business Jet, der zwischen dem Einsteigerjet Citation Mustang und der Citation CJ Serie liegen wird.

Die Geschäftsleitung von Cessna begründet diese Neuentwicklung auf Wunsch vieler Kunden hin, die von der Citation Mustang auf ein leistungsfähigeres Flugzeug in der gleichen Grössenklasse wechseln wollen. Die Citation M2 wird für vier bis sechs Passagiere ausgelegt sein und von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben werden. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 vorgesehen, das alle Pilotenwünsche optimal abdecken wird. Die Maschine wird bei einer Reisegeschwindigkeit von 741 km/h Reichweiten von bis zu 2.400 Kilometern überwinden können. Die maximale Reiseflughöhe wird wie bei der CJ1+ bei 41.000 Fuss liegen. Die Flugerprobung des neuen Citation M2 soll bereits in der ersten Hälfte 2012 beginnen und die Musterzulassung wird rund zwölf Monate später erwartet.