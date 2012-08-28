Cessna Citation X schnellstes Zivilflugzeug

Cessna konnte mit der Cessna Citation X den Geschwindigkeitsrekord als schnellstes Flugzeug in der Zivilluftfahrt wieder an sich reissen.

Seit 1996 war die Cessna Citation X das schnellste Zivilluftfahrzeug, der mittelgrosse Business Jet aus Kansas konnte mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,92 betrieben werden. Im März 2010 wurde diese Rekordgeschwindigkeit durch den neuen Gulfstream G650 überboten, dieser Luxusjet wurde für eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,925 ausgelegt. Am 24. August 2012 hat Cessna bekannt gegeben, dass ihre Citation X mit Mach 0,935 wieder die schnellste sein wird. Damit der Geschwindigkeitsrekord wieder zurückgeholt werden konnte, schloss sich der Flugzeugbauer mit dem Chip Ganassi Racing Team (CGRT) Rennstall zusammen.