Cessna Citation M2 erreicht neuen Meilenstein

Die Cessna Citation M2 kommt gut voran, der Flugzeugbauer aus Wichita konnte einen neuen Meilenstein im Programm vermelden.

Auf der Endfertigungsstrasse bei Cessna wurden der Rumpf und die Tragflächen der ersten Citation M2 zusammengefügt. Cessna erwartet die Zulassung des CJ1+ Nachfolgers bereits in der zweiten Jahreshälfte 2013. Die Citation M2 ist für vier bis sechs Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat sich Cessna für ein Garmin G3000 entschieden, das alle Pilotenwünsche optimal abdecken wird. Die Maschine wird bei einer Reisegeschwindigkeit von 741 km/h Reichweiten von bis zu 2.400 Kilometern überwinden können. Die maximale Reiseflughöhe wird wie bei der Citation CJ1+ bei 41.000 Fuss liegen. Der Einführungspreis für die Citation M2 wird bei 4,195 Millionen Dollar liegen.