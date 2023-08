Cessna lanciert neuen Business Jet

Mit dem Citation Latitude will Cessna einen Mid Size Business Jet der Spitzenklasse auf den Markt bringen.

Das neue Flugzeug wird zwischen dem Citation XLS+ und der Citation Sovereign positioniert sein und auf einen Preis von 14,9 Millionen US Dollar zu stehen kommen. Das neue Geschäftsreiseflugzeug soll bei einer Nutzlast von 454 Kilogramm Nonstop Entfernungen von bis zu 2.000 Nautischen Meilen überwinden können. Die maximale Reisegeschwindigkeit soll bei 442 Knoten (819 km/h) liegen und die Maschine wird bei maximalem Gewicht in 23 Minuten auf eine Reiseflughöhe von 43.000 Fuss steigen können, die maximal zugelassene Höhe gibt Cessna mit 45.000 Fuss an. Der Jet soll bereits ab 2015 verfügbar sein.