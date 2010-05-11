Eurofighter mit neuem Webauftritt
11.05.2010 RK
Nach EADS hat auch Eurofighter die Webseite aufgefrischt und empfängt die Besucher in einem neuen frischen Kleid.Der ganze Webauftritt des europäischen Kampfflugzeuges Eurofighter Typhoon wurde neu gestaltet. Erst gerade wurde der alte Auftritt von der Redaktion des renommierten Flight International mit einem „Webbie“ für seine hervorragende Interaktivität nominiert. Die neue Seite kommt frisch und modern daher und verfügt über alle zeitgemässen Funktionen. Die Homepage lädt zum längeren Verweilen ein, da es doch einige interessante Details zu entdecken gilt. Link: Homepage Eurofighter Typhoon