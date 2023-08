AMR sieht weitere Kürzungen vor

American Airlines muss die Kapazität in diesem Jahr höchstwahrscheinlich noch weiter reduzieren.

CFO der Airline, Tom Horton, sagte am Donnerstag in einem Interview mit Reuters, dass der starke Rückgang der Nachfrage American Airlines zu weiteren Kürzungen der Kapazität zwingen würde. Wie weit diese Reduktionen führen, wird man sehen, wenn klar ist, wie sich die Krise auf die Sommersaison der Airlines auswirkt. Zu Beginn dieser Woche hatte die in Texas beheimatete American wiederholt, sie werde 6,5 Prozent ihrer gesamten Sitzkapazität streichen, 9 Prozent auf dem Inlandmarkt und 2,5 Prozent auf internationalen Strecken.