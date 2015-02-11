Piloten bestreiken Germanwings

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Die Piloten Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag bei Germanwings einen neuen Streik angekündigt.

Die Flugzeugführer von Germanwings wurden von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit aufgerufen ihre Arbeit am Donnerstag und Freitag, den 12. und 13. Februar, im Zeitraum zwischen 00 Uhr 00 und 24 Uhr 00 nicht aufzunehmen oder niederzulegen. In diesem Zeitraum wird es laut Angaben von Germanwings zu erheblichen Unregelmäßigkeiten und Verspätungen bei Germanwings Flügen kommen. Germanwings erarbeitet derzeit unter Hochdruck einen Ersatzflugplan, der schnellstmöglich im Laufe des heutigen Nachmittages veröffentlicht werden soll. Germanwings Flüge, die von Eurowings ausgeführt werden, sind vom Streik nicht betroffen.