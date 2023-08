50. Airbus A380 ging an Singapore

Der 50ste A380 Superjumbo ging an den A380 Erstabnehmer Singapore Airlines. Die Maschine wurde am 16. Juni 2011 in Toulouse ausgeliefert.

Bei dem Superjumbo handelt es sich um den zwölften A380 von Singapore Airlines. Die Maschine mit der Produktionsnummer MSN058 trägt die Registrierung 9V-SKL. Bei dem Superjumbo handelt es sich um die 50ste A380 Kundenauslieferung. MSN058 wurde am 11. Juni von Hamburg nach Toulouse überflogen, wo die Auslieferungen für die Kunden aus Asien und Australien erfolgen. Die A380 Betreiber aus Europa und dem Mittleren Osten können ihre Maschinen jeweils direkt in Hamburg Finkenwerder abholen.15 A380 bei Emirates 12 A380 bei Singapore Airlines 10 A380 bei Qantas 7 A380 bei Lufthansa 5 A380 bei Air France 1 A380 bei Korean Air