Österreich engagiert AUA Verkaufsberater

Die österreichische Regierung ernannte einen Berater für den möglichen Verkauf der Verlust bringenden Austrian Airlines AUA.

Die Ernennung von Merrill Lynch ist der erste konkrete Schritt in Richtung des Verkaufs des 43% Anteils der Regierung. Lynch lehnte jeden Kommentar ab, gleich wie der österreichische Finanzminister Wilhelm Molterer und die staatliche Holdinggesellschaft OeIAG. Molterer hatte letzten Monat gesagt, er sei für alle Möglichkeiten offen, am wahrscheinlichsten sei aber der Verkauf von AUA Anteilen an einen strategischen Partner.

Die sozialdemokratischen Koalitionspartner der konservativen Molterers hatten sich gegen einen Verkauf und für eine strategische Partnerschaft ausgesprochen. Fluggesellschaften wie Lufthansa, bereits Star Alliance Partner von AUA, Aeroflot und Air France-KLM sagten, sie wollte sich AUA genauer anschauen, wenn sie von der Regierung dazu eingeladen würden.