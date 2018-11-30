Icelandair meldet guten Oktober

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Oktober 2018 im internationalen Verkehr 352.787 Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im Oktober 27.983 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren das zehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 18 Prozent auf 1,403 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz ging die Auslastung um 5,9 Prozentpunkte auf 69,2 Prozent nach oben.