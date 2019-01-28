Icelandair meldet soliden Dezember

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2018 im internationalen Verkehr 263.457 Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 19.295 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Rückgang von siebzehn Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um neun Prozent auf 1.035 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 4,461 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Passagierwachstum von 1,7 Prozent.