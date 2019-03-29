Icelandair meldet Februarzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Februar 2019 im internationalen Verkehr 208.252 Passagiere, das waren neun Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Februar 19.560 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht das einem Rückgang von 10 Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 8 Prozent auf 832,4 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage auf 629,2 Millionen Sitzplatzkilometer um 10 Prozent verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 75,6 Prozent.