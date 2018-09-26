Icelandair meldet Augustzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat August 2018 im internationalen Verkehr 522.925 Passagiere, das war ein Prozent weniger als im August des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im August 32.934 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren das fünfzehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um drei Prozent auf 1,952 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,0 Prozent.