Icelandair meldet Dezemberzahlen

Icelandair Boeing 757-200 Vatnajökull (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2019 im internationalen Verkehr 267.225 Passagiere, das waren ein Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 17.715 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Rückgang von acht Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um zwei Prozent auf 1.012 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

Im Berichtsjahr 2019 flogen mit Icelandair und den regionalen Diensten insgesamt 4,690 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von 4,7 Prozent.