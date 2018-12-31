Icelandair meldet Novemberzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2018 im internationalen Verkehr 280.037 Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im November des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im November 22.363 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember waren dies sechzehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 13 Prozent auf 1.136 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.

Auf dem regionalen Streckennetz ist die Auslastung um 6,5 Prozentpunkte auf 65,1 Prozent angestiegen.