Delta Air Lines

Delta Air Lines, Land: USA Gegründed 1924 als landwirtschaftliche Airline "Huff Daland Dusters, seit 1945 unter Delta Air Lines in Betrieb. 2008 wurde der Zusammenschluss von Delta Air Lines und Northwest Airlines bekannt Auslastung 2007: 80,4 Prozent, Anzahl Flugzeuge 2007: 359. Umsatz 2007: 19,15 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 1,819 Milliarden USD.

Delta Air Lines

1030 Delta Boulevard,

Hartsfield Atlanta International

Airport, Atlanta, Georgia

30354 USA



Tel +1 404 715 2600

Fax +1 404 715 5494



www.delta.com

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Die Fluggesellschaft wurde in Macon, Georgia gegründet. 1929 erweitete Delta ihr Angebot für Passagierflüge. 1953 fusionierte Delta mt Chicago und Southern Airlines und 1972 übernahm die Airline Northeast Airlines. Delta fliegt zu über 300 Destinationen in den USA und zu mehr als 50 Ländern in Amerika, Asien und Europa. An Werkstagen bietet Delta Air Lines eine Non-Stop Verbindung zwischen New York, Boston und Washington DC an. Insgesamt werden bei Delta 51.300 Personen beschäftigt.

Anzahl Flugzeuge:

Boeing 737-800: 71 Boeing 757-200: 133 Boeing 767-300: 23 Boeing 767-300ER: 59 Boeing 767-400ER: 21 Boeing 777-200ER: 8 Boeing 777-200LR: 1 Boeing MD-88: 114 Boeing MD-90-30: 15

Anzahl bestellte Flugzeuge:

Boeing 737-700: 10 Boeing 737-800: 39 Boeing 777-200LR: 7

Hauptbasis: Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL)