Delta Air Lines
Delta Air Lines, Land: USA Gegründed 1924 als landwirtschaftliche Airline "Huff Daland Dusters, seit 1945 unter Delta Air Lines in Betrieb. 2008 wurde der Zusammenschluss von Delta Air Lines und Northwest Airlines bekannt Auslastung 2007: 80,4 Prozent, Anzahl Flugzeuge 2007: 359. Umsatz 2007: 19,15 Milliarden USD, Gewinn EBIT: 1,819 Milliarden USD.
Delta Air Lines
1030 Delta Boulevard,
Hartsfield Atlanta International
Airport, Atlanta, Georgia
30354 USA
Tel +1 404 715 2600
Fax +1 404 715 5494
www.delta.com
Die Fluggesellschaft wurde in Macon, Georgia gegründet. 1929 erweitete Delta ihr Angebot für Passagierflüge. 1953 fusionierte Delta mt Chicago und Southern Airlines und 1972 übernahm die Airline Northeast Airlines. Delta fliegt zu über 300 Destinationen in den USA und zu mehr als 50 Ländern in Amerika, Asien und Europa. An Werkstagen bietet Delta Air Lines eine Non-Stop Verbindung zwischen New York, Boston und Washington DC an. Insgesamt werden bei Delta 51.300 Personen beschäftigt.
Anzahl Flugzeuge:
|Boeing 737-800:
|71
|Boeing 757-200:
|133
|Boeing 767-300:
|23
|Boeing 767-300ER:
|59
|Boeing 767-400ER:
|21
|Boeing 777-200ER:
|8
|Boeing 777-200LR:
|1
|Boeing MD-88:
|114
|Boeing MD-90-30:
|15
Anzahl bestellte Flugzeuge:
|Boeing 737-700:
|10
|Boeing 737-800:
|39
|Boeing 777-200LR:
|7
Hauptbasis: Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL)