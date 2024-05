Spitfire in Großbritannien abgestürzt

Supermarine Spitfire LF.IXe (Foto: Wikipedia Alan Wilson)

Am Samstag, den 25. Mai 2024, ist in Lincolnshire eine Spitfire abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Die Spitfire der Battle of Britain Memorial Flight stürzte am Samstag kurz nach Mittag in der unmittelbaren Nähe der Royal Air Force Basis Coningsby ab. Der erfahrene Royal Air Force Pilot Mark Long kam dabei ums Leben. Mark Long diente auf dem Eurofighter und war im Jahr 2016 Display Pilot auf diesem Muster. Die Spitfire pilotierte er seit dem Jahr 2020. Das Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg erlitt kurz nach dem Start von der Ost Piste in Coningsby einen Triebwerkausfall, dem Piloten gelang es danach nicht, ein geeignetes Feld anzusteuern, um die Spitfire sicher notzulanden. Warum der Rolls Royce Merlin 66 Motor der legendären Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg versagte, muss eine Unfalluntersuchung zeigen.

Supermarine Spitfire LF.IXe (Foto: MoD)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Supermarine Spitfire LF.Ixe mit Baujahr 1944. Die Maschine nahm an der Invasion teil und erzielte während dem Zweiten Weltkrieg einen bestätigten Abschuss. Die Spitfire mit der Baunummer CBAF.IX.1561 und Registration MK356 wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Besitzerin der Maschine ist die Battle of Britain Memorial Flight (RAF BBMF).

Supermarine Spitfire LF.IXe Absturzstelle (Foto: AviaPix)

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt herrschte ein leichter Ostwind mit einer Stärke von 10 bis 14 km/h. Die Sicht war bei leichtem Regen gut. Die Wolkenbasis lag bei rund 3000 Fuss.

METAR

EGXC 251250Z 04005KT 9999 -RA FEW019 BKN030 13/09 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU

EGXC 251220Z 05008KT 9999 -RA FEW019 SCT035 BKN050 14/09 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU