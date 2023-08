Privatjet von Wagner Gruppe abgestürzt

Embraer 135BJ Legacy 600 (Foto: Thomas OPEN)

Am 23. August 2023 ist in Russland beim Ort Kuzhenkino rund 200 Kilometer nordwestlich von Moskau ein Embraer Legacy 600 Privatjet abgestürzt, alle zehn Insassen sind dabei ums Leben gekommen.

Das Privatflugzeug der Wagner Söldner Gruppe startete am Mittwoch, den 23. August 2023, auf dem Flughafen Moskau-Scheremetjewo in Richtung St. Peterburg. Zum Zeitpunkt des Absturzes war der Business Jet vom Typ Embraer 135BJ Legacy 600 über der Region Tver und stürzte aus noch nicht bekannten Gründen unvermittelt ab. Das Flugzeug ist gemäss Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken und Twitter veröffentlicht wurden, wie ein welkes Blatt vom Himmel gestürzt. Beim Aufprall auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Kuzhenkino ist der Privatjet komplett ausgebrannt. Alle drei Besatzungsmitgliedern und sieben Passagiere sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. An Bord des Privatjets der Wagner Söldner Gruppe soll sich laut Angaben der russischen Luftfahrbehörde auch der Chef der Wagner Gruppe Jewgeni Prigoschin befunden haben.

EMB 135BJ Legacy 600 Business Jet Wagner Gruppe Absturzstelle (Foto: Russische Strafbehörde)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Embraer EMB 135BJ Legacy 600 Business Jet. Das Flugzeug war in Russland auf die Kennung RA 02795 zugelassen und hatte die Baunummer MSN: 14501008. Die Maschine wurde im Oktober 2007 in Verkehr gesetzt und gehört seit September 2020 der Wagner Gruppe. Der Privatjet wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut und wird keine Rolle gespielt haben.

Russische Strafverfolgung zu dem Absturz (Übersetzung vom Original)

Strafverfahren wegen eines Flugunfalls in der Region Twer eingeleitet

Die Hauptuntersuchungsdirektion des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation hat ein Strafverfahren wegen eines Flugzeugunglücks in der Region Twer wegen eines Vergehens nach Artikel 263 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Verletzung der Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr) eingeleitet.

Ein Geschäftsflugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg ist in der Region Twer abgestürzt. Nach vorläufigen Angaben wurden 10 Menschen an Bord getötet.

Ein Untersuchungsteam wurde an den Unglücksort entsandt, es werden alle erforderlichen forensischen Untersuchungen angeordnet und eine Reihe von Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um die Ursachen des Absturzes zu ermitteln.

