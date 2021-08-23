Volaris wieder auf Vorkrisenniveau

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juli 2021 insgesamt 2,317 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Juli 2020 entspricht dies einem Plus von 132,5 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte im Juli 2021 verglichen mit dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019 wieder um 15,6 Prozent zulegen. Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris nach der Corona Krise wieder normalisiert und hat auf Wachstum gedreht. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorkrisenniveau 2019 um 19,0 Prozent auf 2,314 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2019 um 18,0 Prozent auf 2,585 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung erreichte im Juli wieder hohe 89,5 Prozent und liegt damit ebenfalls wieder auf Vorkrisenniveau.