LATAM Pilot verstirbt auf Flug

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Während einem LATAM Flug von Miami nach Santiago de Chile ist ein Kapitän verstorben, die Boeing 787 landete unplanmässig auf dem Flughafen von Panama City.

Der Zwischenfall ereignete sich am 14. August 2023 auf dem LATAM Flug LA 505. An Bord befanden sich drei Piloten, zwei Kapitäne und ein Copilot. Die Boeing 787-9 startet am Montag gegen 22 Uhr Lokalzeit von Miami nach Santiago de Chile. Der Dreamliner erreichte planmässig seine Reiseflughöhe, alles lief nach Plan. Nach rund drei Stunden Flug verlässt einer der Kapitäne das Cockpit, um auf die Toilette zu gehen. Kurze Zeit später bricht der Pilot bewusstlos zusammen. Die Kabinenbesatzung hat sofort mit der Wiederbelebung begonnen, die zwei verbliebenen Piloten entschieden sich zu einer Landung in Panama Stadt, wo sie nach rund 30 Minuten landeten. Die Ambulanz am Flughafen Panama City konnte nach der Ankunft von Flug LA505 nur noch den Tod des Kapitäns feststellen.