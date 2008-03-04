Museen
12.08.2023 RK
Fleet Air Arm Museum Yeovilton
Auf der Royal Naval Air Station in Yeovilton liegt eines der größten Luftfahrtmuseen, das die Luftfahrt der Seestreitkräften zum Thema hat. Das Royal Navy Air Arm Museum ist immer wieder einmal einer Reise wert.
29.08.2010 RK
Verkehrshaus: Das Interview
Den Bericht über die Luftfahrtsammlung im Verkehrshaus Luzern wird auch durch ein Interview mit dem Leiter Sammlung bereichert. Henry Wydler ist Luftfahrtbegeistert seit seiner Kindheit und betreut die Luft- und Raumfahrtsammlung im Verkehrshaus seit 1970.
27.08.2010 RK
Luftfahrt im Verkehrshaus
In der Halle Luft- und Raumfahrt des Verkehrshauses in Luzern sind mehr als 30 historische Flugzeuge sowie mehr als 300 Originalgegenstände aus der Luft- und Raumfahrt ausgestellt.
18.01.2009 PSEN
100 Jahre August-Euler-Flugplatz Griesheim
Am 30. und 31. August 2008 feierten die Stadt Darmstadt, deren Technische Universität und die Stadt Griesheim den 100. Geburtstag ihres Flugplatzes.
20.08.2008 EK
Technikmuseum Sinsheim
Unser Autor Eberhard Kranz hat das Technikmuseum in Sinsheim besucht und einen spannenden Bericht geschrieben.
19.05.2008 EK
Flugzeugmuseum, Flugausstellung in Hermeskeil
In der Flugzeugausstellung Hermeskeil werden dem Besucher mehr als 100 Exponate aus allen Epochen der Luftfahrtgeschichte präsentiert. Eberhard Kranz hat die Ausstellung für uns FliegerWeb.com Leser besucht.
15.04.2008 EK
Das Flugzeug Museum Speyer ist eine Reise Wert!
Technik Museum Speyer Das Technik Museum Speyer liegt mitten im Herzen der alten Kaiserstadt Speyer, in unmittelbarer Nähe des berühmten Doms. Das Museum zeigt klassische Automobile, U-Boote, Flugzeuge, Lokomotiven und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich immer!
04.03.2008 RK
Flugzeug Museum in Old Warden
Die Shuttle Worth Collection in Old Warden ist immer eine Reise wert. Lassen Sie sich von dem Motto, alles was ausgestellt ist fliegt oder fährt, verzaubern.