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Fleet Air Arm Museum Pict1
Fleet Air Arm Museum Yeovilton

12.08.2023 RK

Fleet Air Arm Museum Yeovilton

Auf der Royal Naval Air Station in Yeovilton liegt eines der größten Luftfahrtmuseen, das die Luftfahrt der Seestreitkräften zum Thema hat. Das Royal Navy Air Arm Museum ist immer wieder einmal einer Reise wert.

Coronado
Verkehrshaus: Das Interview

29.08.2010 RK

Verkehrshaus: Das Interview

Den Bericht über die Luftfahrtsammlung im Verkehrshaus Luzern wird auch durch ein Interview mit dem Leiter Sammlung bereichert. Henry Wydler ist Luftfahrtbegeistert seit seiner Kindheit und betreut die Luft- und Raumfahrtsammlung im Verkehrshaus seit 1970.

Coronado
Luftfahrt im Verkehrshaus

27.08.2010 RK

Luftfahrt im Verkehrshaus

In der Halle Luft- und Raumfahrt des Verkehrshauses in Luzern sind mehr als 30 historische Flugzeuge sowie mehr als 300 Originalgegenstände aus der Luft- und Raumfahrt ausgestellt.

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100 Jahre August-Euler-Flugplatz Griesheim

18.01.2009 PSEN

100 Jahre August-Euler-Flugplatz Griesheim

Am 30. und 31. August 2008 feierten die Stadt Darmstadt, deren Technische Universität und die Stadt Griesheim den 100. Geburtstag ihres Flugplatzes.

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Technikmuseum Sinsheim

20.08.2008 EK

Technikmuseum Sinsheim

Unser Autor Eberhard Kranz hat das Technikmuseum in Sinsheim besucht und einen spannenden Bericht geschrieben.

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Flugzeugmuseum, Flugausstellung in Hermeskeil

19.05.2008 EK

Flugzeugmuseum, Flugausstellung in Hermeskeil

In der Flugzeugausstellung Hermeskeil werden dem Besucher mehr als 100 Exponate aus allen Epochen der Luftfahrtgeschichte präsentiert. Eberhard Kranz hat die Ausstellung für uns FliegerWeb.com Leser besucht.

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Das Flugzeug Museum Speyer ist eine Reise Wert!

15.04.2008 EK

Das Flugzeug Museum Speyer ist eine Reise Wert!

Technik Museum Speyer Das Technik Museum Speyer liegt mitten im Herzen der alten Kaiserstadt Speyer, in unmittelbarer Nähe des berühmten Doms. Das Museum zeigt klassische Automobile, U-Boote, Flugzeuge, Lokomotiven und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich immer!

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Flugzeug Museum in Old Warden

04.03.2008 RK

Flugzeug Museum in Old Warden

Die Shuttle Worth Collection in Old Warden ist immer eine Reise wert. Lassen Sie sich von dem Motto, alles was ausgestellt ist fliegt oder fährt, verzaubern.

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