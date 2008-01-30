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Hubschrauber

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Agusta A 129 Mangusta

30.01.2008 RK

Agusta A 129 Mangusta

Übersicht über die Agusta A 129 Mangusta

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As 332 Super Puma

30.01.2008 RK

As 332 Super Puma

Übersicht über den As 332 Super Puma

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Bell 222

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Bell 222

Übersicht über die Bell 222

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Hughes 300C

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Hughes 300C

Übersicht über den Hughes 300C

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Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

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Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

Übersicht über den Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

Mil Mi-26
Mil Mi-26

30.01.2008 RK

Mil Mi-26

Übersicht über den Mil Mi-26

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