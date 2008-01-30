Hubschrauber
Agusta A 129 Mangusta
30.01.2008 RK
Agusta A 129 Mangusta
Übersicht über die Agusta A 129 Mangusta
As 332 Super Puma
30.01.2008 RK
As 332 Super Puma
Übersicht über den As 332 Super Puma
Bell 222
30.01.2008 RK
Bell 222
Übersicht über die Bell 222
Hughes 300C
30.01.2008 RK
Hughes 300C
Übersicht über den Hughes 300C
Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP
30.01.2008 RK
Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP
Übersicht über den Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP
Mil Mi-26
30.01.2008 RK
Mil Mi-26
Übersicht über den Mil Mi-26