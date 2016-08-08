Airliner
19.07.2023 RK
Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben
Die Flugsicherung Skyguide hat Tipps mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen zu Flugplätzen in der Schweiz veröffentlicht und zeigt damit auch Reisemöglichkeiten, ohne abzuheben auf.
21.01.2022 RK
Spektakuläre Emirates Airbus A380 Aufnahmen
Emirates setzt spektakuläre Burj Khalifa Expo 2020 Dubai-Kampagne fort und lässt Expo-A380 über Dubai fliegen.
24.12.2021 RK
Die Schwalbe, Faltflieger von FliegerWeb.com
Hier unser FliegerWeb Faltflieger die Schwalbe, falls ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr diesen Papierflieger mit einem A4 Blatt nachfalten.
08.12.2021 RK
Nachhaltiger Kraftstoff für Flugzeuge
Das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat im Rahmen einer Forschungskampagne festgestellt, dass nachhaltiger Kraftstoff eine Perspektive für Passagierflugzeuge sein kann.
04.08.2021 NCAR
DHL kauft Elektroflugzeug Eviation Alice
DHL Express startet in emissionsfreie Zukunft der Luftfahrt und kauft die ersten vollständig elektrischen Frachtflugzeuge von Eviation.
15.12.2020 RK
Fassrolle mit der Boeing 707
Am 6. August 1955, also vor rund 65 Jahren, machte Testpilot Tex Johnston mit dem Boeing 707 Prototypen zum Schrecken von Boeing Geschäftsführer William McPherson Allen zwei Fassrollen.
08.05.2020 RK
Boeing 737 MAX überfordert Behörden
Anstatt bei der Zertifizierung der Boeing 737 MAX besser hinzuschauen, sind die Luftfahrtbehörden heute hoffnungslos überfordert, die Boeing 737 MAX wieder in die Luft zu bringen.
11.04.2019 RK
V1 wird vor jedem Start neu berechnet
In einem vorhergehenden Artikel haben wir die Entscheidungsgeschwindigkeit V1 erklärt, ein Leser stellte im Kommentarsystem die Frage, ob man V1 vor jedem Start neu bestimmen muss, hier die kurze Antwort dazu.
16.08.2018 RK
Was bedeutet V1
Der Buchstaben V steht im englischen für Velocity also Geschwindigkeit, dieser Artikel erläutert kurz und Bündig was V1 bedeutet.
26.03.2018 PS
Die größten Airlines nach Passagieren
Die vier größten Fluggesellschaften kommen auch im Berichtsjahr 2017 aus den USA, die vier großen konnten im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 692 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.
14.06.2017 RK
AVRO RJ als Vollfrachter
BAE Systems präsentierte im vorjährigen August ein Konzept für einen AVRO RJ100 Umbaufrachter, damit könnte das letzte britische Verkehrsflugzeug mit Strahlantrieb zu neuem Leben erwachen.
08.08.2016 JS
Die grössten Low-Cost Carrier
Das Low-Cost Segment wurde anfangs der 1970er Jahren durch Southwest Airlines ins Leben gerufen, weltweit wurde das Konzept über die letzten zwei Jahrzehnte von zahlreichen Fluggesellschaften erfolgreich kopiert.