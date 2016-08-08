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Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben

19.07.2023 RK

Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben

Die Flugsicherung Skyguide hat Tipps mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen zu Flugplätzen in der Schweiz veröffentlicht und zeigt damit auch Reisemöglichkeiten, ohne abzuheben auf.

Emirate Airbus A380 Burj Khalifa Dubai
Spektakuläre Emirates Airbus A380 Aufnahmen

21.01.2022 RK

Spektakuläre Emirates Airbus A380 Aufnahmen

Emirates setzt spektakuläre Burj Khalifa Expo 2020 Dubai-Kampagne fort und lässt Expo-A380 über Dubai fliegen.

Die Schwalbe Faltflieger mit FliegerWeb.com
Die Schwalbe, Faltflieger von FliegerWeb.com

24.12.2021 RK

Die Schwalbe, Faltflieger von FliegerWeb.com

Hier unser FliegerWeb Faltflieger die Schwalbe, falls ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr diesen Papierflieger mit einem A4 Blatt nachfalten.

Airbus A350 DLR Testflüge mit SAF Treibstoff
Nachhaltiger Kraftstoff für Flugzeuge

08.12.2021 RK

Nachhaltiger Kraftstoff für Flugzeuge

Das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat im Rahmen einer Forschungskampagne festgestellt, dass nachhaltiger Kraftstoff eine Perspektive für Passagierflugzeuge sein kann.

Elektro Frachtflugzeug Alice für DHL
DHL kauft Elektroflugzeug Eviation Alice

04.08.2021 NCAR

DHL kauft Elektroflugzeug Eviation Alice

DHL Express startet in emissionsfreie Zukunft der Luftfahrt und kauft die ersten vollständig elektrischen Frachtflugzeuge von Eviation.

Boeing 367-80
Fassrolle mit der Boeing 707

15.12.2020 RK

Fassrolle mit der Boeing 707

Am 6. August 1955, also vor rund 65 Jahren, machte Testpilot Tex Johnston mit dem Boeing 707 Prototypen zum Schrecken von Boeing Geschäftsführer William McPherson Allen zwei Fassrollen.

Boeing 737 MAX 8 Start
Boeing 737 MAX überfordert Behörden

08.05.2020 RK

Boeing 737 MAX überfordert Behörden

Anstatt bei der Zertifizierung der Boeing 737 MAX besser hinzuschauen, sind die Luftfahrtbehörden heute hoffnungslos überfordert, die Boeing 737 MAX wieder in die Luft zu bringen.

LH Airbus A380 TO Orlando
V1 wird vor jedem Start neu berechnet

11.04.2019 RK

V1 wird vor jedem Start neu berechnet

In einem vorhergehenden Artikel haben wir die Entscheidungsgeschwindigkeit V1 erklärt, ein Leser stellte im Kommentarsystem die Frage, ob man V1 vor jedem Start neu bestimmen muss, hier die kurze Antwort dazu.

V1 Geschwindigkeit (Hobby Verlag AG)
Was bedeutet V1

16.08.2018 RK

Was bedeutet V1

Der Buchstaben V steht im englischen für Velocity also Geschwindigkeit, dieser Artikel erläutert kurz und Bündig was V1 bedeutet.

American Airlines Boeing 767
Die größten Airlines nach Passagieren

26.03.2018 PS

Die größten Airlines nach Passagieren

Die vier größten Fluggesellschaften kommen auch im Berichtsjahr 2017 aus den USA, die vier großen konnten im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 692 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

AVRO RJ Freighter
AVRO RJ als Vollfrachter

14.06.2017 RK

AVRO RJ als Vollfrachter

BAE Systems präsentierte im vorjährigen August ein Konzept für einen AVRO RJ100 Umbaufrachter, damit könnte das letzte britische Verkehrsflugzeug mit Strahlantrieb zu neuem Leben erwachen.

Spirit Airlines Airbus A319
Die grössten Low-Cost Carrier

08.08.2016 JS

Die grössten Low-Cost Carrier

Das Low-Cost Segment wurde anfangs der 1970er Jahren durch Southwest Airlines ins Leben gerufen, weltweit wurde das Konzept über die letzten zwei Jahrzehnte von zahlreichen Fluggesellschaften erfolgreich kopiert.

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