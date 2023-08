SportStar RTC erhält Europa Zulassung

Das Kleinflugzeug aus Tschechien hat kürzlich die Musterzulassung von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA erhalten.

Der SportStar RTC wird in Tschechien durch den bekannten Produzenten Evektor gebaut. Das zweisitzige Kleinflugzeug ist eine Weiterentwicklung des am Markt erfolgreich eingeführten Kleinstflugzeug Harmony. Bei dem in Europa neu zugelassenen Light Sport Aircraft handelt es sich um ein Kleinflugzeug, das in Ganzmetallbauweise ausgeführt ist und für zwei Personen ausgelegt ist. Die SportStar RTC war das erste Flugzeug, das durch die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA 2005 in der neuen Klasse der Light Sport Aircraft zertifiziert wurde. Die SportStar bewährt sich bei vielen Flugschulen als günstiges Schulflugzeug für die Anfängerschulung.