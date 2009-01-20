SR Technics verliert Deal mit Gulf Air

Die in Zürich beheimatete SR Technics hat den Verlust einer ihrer wichtigsten Kunden, Gulf Air, bekannt gegeben.

SR Technics, die in Irland 1.200 Angestellte beschäftigt, hat bestätigt, dass Gulf Air den bestehenden Wartungsvertrag im Juni auflösen will. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, wie viel Einträge SR Technics dadurch entgehen. Die Firma, früher bekannt unter dem Namen TEAM Aer Lingus hatte bereits im letzten Jahr drei der vier Verträge mit Aer Lingus verloren und kämpft auch jetzt mit den Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise.