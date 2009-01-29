SR Technics vertieft Zusammenarbeit mit Spanair
29.01.2009 RK
SR Technics und Spanair bauen mit der Unterzeichnung eines Wartungsvertrags für Räder und Bremsen der gesamten Spanair-Flotte ihre Zusammenarbeit aus.Der Dreijahresvertrag umfasst Unterhalt und Reparatur von Rädern und Bremsen sowie die Reifenaufarbeitung für 48 Flugzeuge der Typen Boeing 717, McDonnell Douglas MD82, MD83, MD87 und Airbus A320, A321. Die Arbeiten werden bei SR Technics in Palma de Mallorca und Madrid ausgeführt. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft. Bereits früher erbrachte SR Technics während vieler Jahre Flugzeug-, Komponenten- und Triebwerk-Dienstleistungen für die Fluggesellschaft. Seit mehreren Jahren ist Spanair ein Kunde von SR Technics im Bereich Unterhalt und Reparatur von Rädern und Bremsen für Boeing 717-Flugzeuge. Der neue, erweiterbare Exklusiv-Vertrag ist eines der bisher umfangreichsten Abkommen, welches die spanischen SR Technics-Unterhaltsbetriebe abschliessen konnten. Link: SR Technics