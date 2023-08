Russland erteilt weiteren Flugzeugen die Zulassung

Das dänische Dienstleistungsunternehmen Air Alpha bekommt nach der Zulassung der Pilatus PC-12 Next Generation weitere Flugzeuge in Russland zertifiziert.

Air Alpha ist ein grosser Wiederverkäufer von Flugzeugen in der General Aviation. Die Dänen schafften nun die Zulassung von vier Piper Flugzeugen in Russland. Nach der Pilatus PC-12 Next Gen dürfen nun auch die Piper Seminole, Piper Seneca, Piper Malibu Mirage und die Piper Malibu Meridian nach Russland und die baltischen Staaten verkauft werden. Air Alpha braucht rund zwei Jahre um die Zulassung der amerikanischen Kleinflugzeuge in Russland durchzuboxen. Link: Air Alpha