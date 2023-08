Piper bringt Jet Programm wieder auf Touren

Piper Aircraft treibt die Entwicklung ihres ersten Jets wieder voran, nachdem sie diese aufgrund finanzieller Schwierigkeiten monatelang auf kleiner Flamme gehalten hatte.

Der neue CEO der Flugzeugherstellerin Kevin Gould sagte, Piper sei daran neue Ingenieure anzustellen und mehr Ressourcen in das Projekt zu stecken. Die Entwicklung des Jets habe etwas gelitten, jetzt werde sie aber wieder zum Laufen gebracht. Im Mai hatte American Capital die Produzentin Piper zu 100 Prozent an die asiatische Investmentfirma Imprimis verkauft. Im Juli hatte der PiperJet seinen ersten Flug absolviert und dabei die maximale Höhe von 35.000 Fuss (10.675 Meter) erreicht. Das Testflugzeug wird an der Experimental Aircraft Associations AirVenture Air Show ihr Debut haben und davor bereits 120 Flüge und insgesamt 181 Flugstunden absolviert haben. Dennoch liegt die Produktion hinter dem ursprünglichen Zeitplan, der die ersten Lieferungen für das vierte Quartal 2011 vorsah. Ein neuer Termin wurde noch nicht angekündigt. Das Ziel von hundert PiperJets pro Jahr wurde auf 75 korrigiert.