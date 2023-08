ZIL AIR Seychellen bietet neuen Service

Zil Air bietet ab sofort luxuriösen "Limousinen-Service" per klimatisiertem Helikopter auf den Seychellen an - ein Erlebnis, das gerade dort mehr als nur Fliegen bedeutet.

Das Unternehmen ist dafür bekannt, das es die modernste kommerzielle Helikopter-Flotte mit höchsten Sicherheitsstandards und Komfort anbietet, wie es der Kunde von einem erstklassigen Anbieter erwartet. Zil Air erfüllt alle Kundenwünsche - nicht nur nach bequemen Transfer-Flügen, die einen ersten Blick auf die herrliche Inselwelt ermöglichen - sondern auch nach Rundflügen, Unternehmens- und VIP-Services sowie spezielle Flüge für photographische Luftaufnahmen. Der Komfort fängt bereits am Internationalen Flughafen der Seychellen an: Gäste warten in der unternehmenseigenen, mit Wi-Fi ausgestatteten Lounge, bevor sie ihren Eurocopter Colibri EC 120B besteigen. Link: Zil Air