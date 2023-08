Embraer verkauft dritten ERJ 135 an Thailand

Embraer hat einen Vertrag mit der Royal Thai Army für einen zweiten ERJ 135 Jet unterzeichnet, geliefert werden soll er dieses Jahr.

Der brasilianische Flugzeughersteller hat schon je ein solches Flugzeug an die Royal Thai Army und an die Royal Thai Navy geliefert. Zu dem Deal gehörte auch ein Logistik Packet. Die Flugzeuge werden in Thailand als Dienstflugzeug und für medizinische Evakuierungen eingesetzt. Der ERJ 135 ist ein Mitglied der vielseitigen ERJ 145 Familie, aus der bereits 1000 Stück verkauft wurden. Unter militärischem Betrieb muss die Maschine erst nach 3000 Stunden im Jahr einer grossen Wartung unterzogen werden.