Pilatus übernimmt RUAG Aerostructures Schweiz AG

Pilatus PC-24 an der EBACE 2019 (Foto: Hobby Verlag AG)

Pilatus übernimmt ab dem zweiten Quartal 2024 schrittweise alle rund 230 Mitarbeitenden sowie den Maschinenpark der RUAG Aerostructures Schweiz AG.

Die Übernahme erfolgt im Rahmen der vom Bundesrat vorgegebenen strategischen Ziele von RUAG International. Am Standort Emmen werden künftig Pilatus eigene Komponenten hergestellt.

Seit Anfang der 90er Jahre produziert RUAG Aerostructures Schweiz Bauteile und Komponenten für die Flugzeuge von Pilatus. Dazu zählen unter anderem PC-21 Strukturen oder das Höhenleitwerk des PC-12. Durch die Übernahme aller Mitarbeitenden und des gesamten Maschinenparks kann Pilatus die eigenen Produktionskapazitäten nicht nur ausbauen, sondern mit neuen Kompetenzen erweitern.

Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, betont anlässlich der Vertragsunterzeichnung: «Mit dieser Übernahme stärken wir den Wirtschaftsstandort Zentralschweiz gezielt, sichern Arbeitsplätze und geben neue Perspektiven.»

Markus Bucher, CEO von Pilatus, sagt: «Der neue Standort in der Nähe von Luzern verschafft uns die Möglichkeit eines besseren Zugangs zu Talenten. Gleichzeitig können wir im Fabrikationsbereich unser eigenes Know-how erweitern. Wir freuen uns sehr über diese Transaktion und heissen alle Mitarbeitenden herzlich Willkommen in unserer ‘Pilatus Family’.»

André Wall, CEO von RUAG International, ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass wir in der Pilatus Familie einen zukünftigen Eigentümer finden, mit dem RUAG Aerostructures Schweiz bereits eine jahrzehntelange, erfolgreiche Partnerschaft verbindet.»

Fokus auf Pilatus und eigene Produkte

Pilatus wird am neuen Standort am Flugplatz Emmen ein grossflächiges Areal der RUAG Real Estate AG Schweiz mieten. Es werden zukünftig ausschliesslich eigene Bauteile und Komponenten hergestellt, welche für die Flugzeugproduktion in Stans benötigt werden. Aufträge von Drittkundinnen und -kunden, welche RUAG Aerostructures Schweiz bisher produziert hat, werden von Pilatus im Auftrag der RUAG Aerostructures Schweiz über einen begrenzten Zeitraum weitergeführt.

In einer separaten Vereinbarung zwischen RUAG Real Estate AG und Pilatus ist ausserdem die Möglichkeit einer Übernahme einer angrenzenden Bauparzelle geregelt, welche Pilatus zusätzliche Entwicklungsperspektiven bietet. Vor diesem Hintergrund wird die Partnerschaft mit RUAG vertieft und es sollen mittel- bis langfristig weitere Arbeitsplätze entstehen.

Pilatus Aircraft