Neuigkeiten am Flugplatz Damme

Seit Mai 2009 befindet sich das Flugplatzrestaurant vom Verkehrslandeplatz Damme unter neuer Leitung.

Seit Mai 2009 befindet sich unser Restaurant unter neuer Leitung. Herr Roberto Weihs und sein Team würden sich freuen Sie einmal persönlich begrüßen zu können. Als echtes Fliegerrestaurant haben wir sieben Tage in der Woche für unsere Gäste geöffnet! Wir haben täglich von 10:00 - 22:00 Uhr (local) für Sie geöffnet! (nur bei besonders schlechtem Wetter erlauben wir uns auch mal früher zu schließen...es sei den Sie melden sich unter 05491-975058 an, dann sind wir selbstverständlich für Sie da!) Sie erhalten aus unserer Karte frisch zubereitete Speisen, aber auch hausgemachte Mahlzeiten wie Frikadellen, selbstgebackenen Kuchen und Salate. An Tagen mit schlechtem Wetter oder wenn Sie mal auf der Durchreise sind erhalten Sie aber auch eine schnelle Pommes mit Currywurst oder eine Pizza. Besonders möchten wir unseren Gästen das legendäre Sonntags Frühstücksbuffet empfehlen, als Flieger erhalten Sie das Original Flieger-Frühstücksbuffet sogar mit einer Landeermäßigung von 2,- € pro Person im Flugzeug, wenn Sie mit Ihrem Flieger zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr bei uns landen. Wir bitten um Voranmeldung am Vortag bis SS+30.

Mehr Informationen zum Restaurant und alle anderen News hier am Platz finden Sie auch unter www.edwc.de.