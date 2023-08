Möglicher Relaunch des Seastar von Dornier

Die deutsch-amerikanische Gesellschaft Dornier Seaplane plant einen Relaunch ihres Amphibien Flugzeugs Seastar.

Die Seastar von Dornier fliegt seit 1984 und konnte mangels eigenen Mitteln nie in die Serienfertigung gebracht werden. Geschäftsführer Claudius Dornier ist erneut zuversichtlich für das Schwimmerflugzeug mit Rädern einen lukrativen Markt geortet zu haben. Anlässlich der NBAA in Orlando begann die Unternehmung mit der Aufnahme der Bestellungen. Falls mindestens 25 Aufträge zusammen kommen, möchte die Gesellschaft im März 2009 den Startschuss für die Produktion geben. Das sechs Millionen teure Flugzeug für bis zu 12 Passagiere würde in den USA gefertigt werden. Die Familie Dornier hat bereits eine beträchtliche Summe in den neuen Dornier Wal gesteckt und ihn zur Produktionsreife gebracht. Neben kaufwilligen Erstabnehmern sucht die Unternehmung noch 150 Millionen US Dollar, um die Serienproduktion vorbereiten und aufnehmen zu können. Dornier Seaplane rechnet mit einem jährlichen Absatz von bis zu 50 Seaplanes, dies würde einem Umsatz von 300 Millionen US Dollar entsprechen.