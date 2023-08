Embraer Fabrik erhält FAA Zulassung

Die neue Embraer Business Jet Fabrik in dem US amerikanischen Melbourne, Florida hat am 18. Juni 2012 die offizielle Produktionsbewilligung von der US amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA erhalten.

Embraer wird ein grosser Teil ihrer Phenom 100 und Phenom 300 Business Jets für den Markt Nordamerika in diesem Werk fertigen. Der brasilianische Flugzeugbauer hat sich während den letzten 15 Jahren zum weltweit drittgrössten Flugzeugproduzenten empor gearbeitet, so ist es nicht erstaunlich, dass die Unternehmung mit ihrer Expansionsstrategie näher an die Märkte geht. In den USA hat Embraer in dieses Endfertigungswerk rund 50 Millionen US Dollar investiert und wird in Zukunft hier bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigen. Die neue Fabrik in Florida hat bereits erste Phenom 100 gefertigt und an US Kunden übergeben.