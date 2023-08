Diamond Aircraft erhält Auftrag zum Bau des D-JET

Wie Diamond Aircraft gestern bekannt gab, wird die neue fünfsitzige Maschine in London Ontario hergestellt. Für die Forschung und Entwicklung des light Jets schiesst die kanadische Regierung $19.6 Millionen vor.

